Carti postale cu buruieni, din Timisoara

Timisoara. Iubirea si durerea noastra. Drama si speranta celor care iubim acest oras, parte din fiinta noastra. Vederi din Timisoara? Da, dar cu ce continut? In imaginile alaturate, reprezentarea Parcului Justitiei, din buricul targului, la un pas de Primaria Timisoara, forma in domneste dezastrul contrapus "orasului florilor". Dezastrul are mai multe nume, mai multe etichete, "branduri", daca vreti, uitand limba romana, ca-i mai buna "rom-engleza". Dezastrul este "Poza cu buruieni napadite de ... citeste toata stirea