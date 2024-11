Carti ziditoare in dezbatere, la Academia Romana Timisoara! Constantin Noica: interpretari la Platon!

Academia Romana Timisoara si Universitatea Politehnica Timisoara organizeaza manifestarea cultural stiintifica intitulata "Carti ziditoare in dezbatere" cu tema "Constantin Noica: interpretari la Platon", aparut la editura Humanitas 2019.Evenimentul va avea loc, vineri 15 noiembrie, de la ora 11:00, in format hibrid, cu participare fizica in Aula filialei Timisoara a Academiei Romane, de pe bulevardul Mihai Viteazu nr. 24, dar si ... citește toată știrea