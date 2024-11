"Carti ziditoare" in dezbatere la Timisoara: Interpretarile lui Constantin Noica despre Platon

Academia Romana, Filiala Timisoara, a gazduit un eveniment cultural de inalta tinuta, continuand seria dedicata filozofului Constantin Noica. Sub titlul "Carti ziditoare in dezbatere", evenimentul a marcat prezentarea volumului "Constantin Noica: interpretari la Platon", semnat de Grigore Vida si publicat la Editura Humanitas in 2019.Evenimentul a fost organizat de Institutul de Filozofie si Psihologie "Constantin Radulescu-Motru" al Academiei Romane, in colaborare cu Universitatea ... citește toată știrea