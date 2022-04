Cartile zilei, la Timisoara: everest si despre, autor Nicolae Silade, din Lugoj

Cartile zilei, la Timisoara sunt everest si despre, autor Nicolae Silade, din Lugoj, amandoua aparute la editura Brumar din Timisoara.In "everest", Nicolae Silade si-a publicat o parte din poemele in proza, iar in "[despre]" a adunat editorialele pe care le-a semnat, timp de aproape zece ani, in revista "Actualitatea literara".Nicolae Silade a explicat: "Le-am adunat laolalta la indemnul unor prieteni care le considera minunate. Le-am adunat laolalta si pentru ca unii poate nu au reusit sa ... citeste toata stirea