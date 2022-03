Casa Artelor Timisoara spune "Start!" anului cultural 2022 cu o poveste plastica aparte. Prima expozitie gazduita de galeria Pygmalion este "Historia Naturalis - A glimpse into the study of insects and birds", un demers artistic semnat de Laura Duduleanu*."Cu profunde valente inspirate din mediul inconjurator, expozitia Historia Naturalis - A glimpse into the study of insects and birds propune o cronica documentarista prin intermediul careia universul vizibilului se lasa descoperit si apoi ... citeste toata stirea