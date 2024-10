Casa cu Ax de Fier din Timisoara, scoasa la vanzare pentru 5 milioane de euro. Noutati pe piata imobiliarelor

Trei case sasesti din secolul al XVIII-lea, Palatul Marschall si Casa cu Ax de Fier din Timisoara, Castelul Konopi, Cula Voiculescu se afla intre resedintele istorice incluse in catalogul 2024 Romanian Sotheby's International Realty.Compania a tranzactionat in 10 ani unele dintre cele mai remarcabile proprietati din Romania: Crama Rotenberg, Vilele Carola si Take Ionescu din Sinaia, Cula Greceanu (cunoscuta drept cea mai veche cula din Romania), Castelul de la Zlatna si Castelul Pogany, ... citește toată știrea