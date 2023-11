Casa de Cultura a Timisoarei a stabilit firmele care vor oferi timisorenilor produse si bucate traditionale la editia din acest an a Targului de Craciun din oras. Sunt 85 de firme, dintre care cvasimajoritatea vor fi in zona centrala a orasului. Mai precis, doar doua firme vor fi prezente in cartiere, iar 83 in zona centrala.Evenimentul, aflat la cea de-a XVI-a editie a Targului de Craciun, are loc in perioada 26 noiembrie 2023 - 7 ianuarie 2024. Acesta se va desfasura in Piata Victoriei, ... citeste toata stirea