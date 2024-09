"Casa Seniorului" Timisoara, un proiect unic al unui Colegiu al Medicilor din Romania

Colegiul Medicilor din Timis (CMT) a finalizat un proiect unic in Romania, destinat medicilor care, ajunsi in etapa senectutii raman singuri, sunt neputinciosi in fata unor boli inerente varstei, au ei insisi nevoie de ajutor, dar nu au de la cine sa-l primeasca.Sub conducerea prof. univ. dr. Lazar Fulger, CMT a construit "Casa Seniorului", a carei paternitate ii apartine reputatului chirurg si care este un centru complex menit sa asiste medicii pensionari ramasi in izolare fata de familie, ... citește toată știrea