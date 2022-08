Cat costa sa minezi Bitcoin, Ethereum si Dogecoin in Romania si ce profit se poate obtine

Asa cum interesul pentru criptomonede variaza de la tara la tara, la fel se intampla si cu costul pentru obtinerea lor. Cum in ultimul an tariful energiei electrice a crescut fulminant in toata lumea, pretul pentru a obtine prin minare un Bitcoin difera cu peste 200.000 de dolari in functie de tara.Pentru a extrage un singur bitcoin, este nevoie de aproximativ 1.449 de kilowati ora (kWh) de energie adica aceeasi cantitate de energie pe care o consuma o gospodarie americana medie in ... citeste toata stirea