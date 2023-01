Cat de elastica este "rotativa"?

Rares Bogdan, prim-vicepresedintele PNL, a sarit ca ars. Si a declarat ferm ca sub nicio forma nu se va pune in discutie renegocirea protocolului politic in baza caruia functioneaza coalitia aflata la guvernare. Cu alte cuvinte, ca acest document este batut in cuie si se va aplica ad litteram incepand din 25 mai 2023. Ce putem intelege asadar din modul in care se vor ciocni pana atunci placile tectonice reprezentate de cele trei partide?Coalitia Nationala pentru Romania a impartit pozitiile ... citeste toata stirea