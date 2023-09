Catalogul care insoteste expozitia "Brancusi: surse romanesti si perspective universale" (30 septembrie 2023 - 28 ianuarie 2024), publicat de Editura Art Encounters, poate fi deja comandat.Cartea bilingva engleza-romana este coordonata de curatoarea expozitiei Brancusi, Doina Lemny, reputata specialista in opera si viata marelui sculptor.Tiparit in conditii grafice excelente, in formatul 24 x 31 cm, avand un numar de 296 de pagini, volumul reproduce 190 de imagini - multe dintre ele in ... citeste toata stirea