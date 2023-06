Producatorul german de incaltaminte si imbracaminte pentru calarie Cavallo deschide o fabrica in Romania, in judetul Timis, releva date analizate de Profit.ro.Compania Cavallo a fost fondata in 1978 ca o unitate de productie pentru cizme de calarie in orasul Bad Oeynhausen din Germania. La scurt timp dupa infiintare, compania a devenit lider de piata pe segmentul ghetelor de calarie si s-a impus ca una dintre cele mai proeminente marci din sporturile ecvestre internationale. Incepand cu anul ... citeste toata stirea