CCIA Timis invita antreprenorii la un program de training de Marketing Digital

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis organizeaza in perioada 26 martie - 26 aprilie 2024 un curs de Competente Digitale - Marketing Digital, destinat imbunatatirii cunostintelor in utilizarea mediului online pentru promovare si comunicare.Participantii la curs vor avea ocazia de a dobandi, intr-o maniera concentrata si eficienta, o serie de competente digitale din sfera promovarii online, atat de necesare in dezvoltarea unei afaceri.Cursul a fost conceput special pentru a veni ... citește toată știrea