CCIA Timis invita firmele intr-o misiune economica multisectoriala in Canada si Statele Unite ale Americii

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis face cunoscuta firmelor timisene oportunitatea de a lua parte la o misiune economica la Montreal si New York, care va avea loc in perioada 04 - 15 noiembrie 2024.Evenimentul are ca scop facilitarea colaborarii intre companiile din Romania si partenerii internationali, prin schimburi de experienta, identificarea de noi parteneriate si noi oportunitati de afaceri, in functie de interesul exprimat.Programul misiunii economice cuprinde: ... citește toată știrea