CCIAT a organizat al noualea seminar pentru informarea mediului de afaceri. Tema: protectia mediului

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, in colaborare cu Agentia Nationala pentru Protectia Mediului Timis si Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean Timis, sub egida Institutiei Prefectului Judetul Timis, a organizat, miercuri, 19 iunie, la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timis, o noua intalnire cu oamenii de afaceri. Invitat special a fost si subprefectul de Timis, Raul Abrus.De data s-a urmarit informarea agentilor economici in ceea ce priveste protectia mediului. ... citește toată știrea