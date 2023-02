CCIAT, invitatie catre companiile din Timis, pentru marti!

Invitatie catre antreprenori! Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, sub egida Institutiei Prefectului Judetul Timis, in colaborare cu Directia de Sanatate Publica a Judetului Timis, organizeaza marti, 28 februarie 2023, in sala Banat a Centrului Regional de Afaceri al CCIA Timis, cu incepere de la ora 1100, seminarul de informare "Noutati legislative in domeniul igienei si sanatatii publice. Proceduri. Contraventii. Sanctiuni".Vor fi dezbatute aspecte care vizeaza: masuri de ... citeste toata stirea