CCIAT organizeaza seminarul de instruire privind modul de aplicare a reglementarilor legislative - actualizari in legislatia vamala si tehnologii moderne

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, in colaborare cu Directia Regionala Vamala Timisoara, sub egida Institutiei Prefectului Judetul Timis, organizeaza seminarul de instruire privind modul de aplicare a reglementarilor legislative in vigoare - actualizari in legislatia vamala si tehnologii moderne: AES RO, NCTS RO, e-Transport, e-sigiliu si noutati in domeniul produselor accizabile.Tematica abordata cuprinde: ultimele modificari aparute in legislatia vamala in vigoare, Sistemul ... citește toată știrea