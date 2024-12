CCR a decis anularea intregului proces electoral pentru alegerea presedintelui Romaniei

CCR a decis in unanimitate anularea intregului proces electoral pentru alegerea presedintelui Romaniei, urmand sa fie stabilite o noua data si un nou calendar electoral pentru realizarea actiunilor necesare. Articolul din Constitutie invocat de judecatorii Curtii Constitutionale prevede ca CCR vegheaza la respectarea procedurii pentru alegerea Presedintelui Romaniei si confirma rezultatele sufragiului.CCR anunta ca in sedinta din data de 6 decembrie 2024, a hotarat ca in temeiul art.146 lit. ... citește toată știrea