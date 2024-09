Ce inseamna ,,mica recalculare" a pensiilor

Miercuri, 11 septembrie, reprezentantii Casei Judetene de Pensii (CJP) Timis au adus explicatii cu privire la ,,mica recalculare" a pensiilor, prevazuta in cuprinsul legii nr. 360 din 2023.Mircea Cristian Aron, directorul CJP Timis, a declarat ca aici intra valorificarea beneficiilor de munca care nu au fost prinse in prima recalculare, prevazute de anexa 6 din noua lege a pensiilor nr. 360.Aceasta prezinta modul in care trebuie sa arate adeverinta pe care trebuie sa o primeasca pensionarii ... citește toată știrea