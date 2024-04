Ce se mai fura in Timisoara: un transpalet de la Targul de Paste din Piata Libertatii

Politistii locali aflati in patrulare in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 01.00, in zona centrala a municipiului, au observat un barbat care iesea de dupa casutele amplasate in Piata Libertatii tragand dupa el, spre Strada Marasesti, un transpalet.Pentru ca parea suspecta deplasarea acestuia la acea ora, politistii locali au trecut la legitimarea barbatului, stabilind ca ... citește toată știrea