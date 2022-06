Cea mai veche biserica de pe valea Timisului - 200 de ani. PS Lucian: "Lumina lui Hristos a luminat aici...!"

Preasfintitul Parinte Lucian, episcopul Caransebesului, a slujit in Parohia Armenis din Protopopiatul Caransebes, judetul Caras Severin, pe Valea Timisului deoarece in acest an se implinesc 200 de ani de la zidirea bisericii parohiale cu hramul "Inaltarea Domnului".Parintele Episcop a sfintit centrul pastoral-misionar al parohiei, precum si o placa comemorativa si aniversara amplasata pe frontispiciul bisericii. In continuare ierarhul a savarsit Sfanta Liturghie alaturi de un sobor de preoti ... citeste toata stirea