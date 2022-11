Cel mai ambitios proiect social, AfiOM, la Timisoara! E nevoie de 300.000 de euro. Iata cum poti participa

Eveniment de strangere de fonduri pentru constructia celui mai ambitios proiect social destinat tinerilor timisoreni: AfiOM In ce consta? In licitarea a 15 tablouri care vor bucura simtul vizual si artistic. Acestea sunt realizate de artisti consacrati cu nume recunoscute in tara si strainatate.Ei sunt Delia si Vlad Corban, Sorin Dragoi, Suzana Fantanariu, Romeo Ioan, Livia Mateias, Marinela Mantescu Isac, Ecaterina Neagu, Lia Popescu si Silvia Rancu Trion, dar si de artistii amatori Horatiu ... citeste toata stirea