Cel mai mare crescator de ovine din Romania, arestat preventiv. Parchetul European il acuza ca a pus la punct o schema infractionala pentru a obtine subventii UE

Cel mai mare crescator de ovine din Romania si presedintele Asociatiei Crescatorilor de Ovine "Dacia", Dumitru Andresoi, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile in dosarul instrumentat de catre Parchetul European. Procurorii anunta oficial ca acesta "a pus la punct o schema infractionala pentru a obtine subventii UE pentru pasuni care nu erau eligibile pentru fonduri". In acest mod a obtinut aproximativ 2,2 milioane de euro din fonduri europene agricole. Angajatii APIA vizati in dosar au ... citește toată știrea