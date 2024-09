Cel mai mare eveniment organizat in jurul cartii a avut loc in Piata Unirii din Timisoara

LitVest 2024 Timisoara. Literatura ca urgenta a debutat, miercuri, in Piata Unirii, cu "Patura care citeste. Picnic urban de lectura", cel mai mare eveniment organizat in jurul cartii, la care au participat sute de persoane, care au citit literatura intr-un mare spatiu public.Scriitorul Tudor Cretu, directorul Bibliotecii Judetene Timis, initiatorul si organizatorul LitVest, a explicat ca evenimentul Patura care citeste este unic. Nimeni nu a mai adunat sute de oameni in jurul numai unei ... citește toată știrea