Cel mai mare forum de afaceri europene din Romania, ajunge anul acesta in premiera la Timisoara, in perioada 13-14 octombrie 2023, la Universitatea de Vest din Timisoara (UVT).In cadrul acestui eveniment, pentru prima data de cand a preluat sefia Agentiei Europene pentru Munca, diplomatul Cosmin Boiangiu va fi prezent pe teritoriul Romaniei pentru o dezbatere despre viitorul muncii. De asemenea, jurnalisti din Ucraina vor desfasura in cadrul Forumului EUROSFAT workshopuri de combatere a ... citeste toata stirea