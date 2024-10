Cel mai premiat proiect pentru sustinerea micilor producatori locali din Romania: Via Profi

Cum se pune suflet in comunitate? Prin fapte! Profi demonstreaza angajamentul sau ferm pentru sustinerea micilor producatori locali din Romania, prin platforma inovatoare Via Profi, pentru care a primit, recent, trei premii importante. Via Profi a castigat Biz PR Award 2024 pentru sustinerea micilor producatori locali prin lansarea campaniei de comunicare "Stergem traditia de praf", Premiul pentru "Excelenta in dezvoltarea durabila a economiei locale" acordat in cadrul ESG SUMMIT si ... citește toată știrea