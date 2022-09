Cele 3 cartiere cu cele mai ieftine chirii din Timisoara, inainte de inceperea anului universitar. Mai sunt garsoniere cu sub 100 de euro pe luna si apartamente cu 2 camere care nu ating 200 de euro

TIMISOARA. Apropierea deschiderii noului an universitar arunca in aer pretul chiriilor la Timisoara. Conform specialistilor in imobiliare, sumele cerute de proprietari s-au majorat in ultimele saptamani chiar si cu 10 procente.In Timisoara, suma medie solicitata pentru inchirierea unei garsoniere se situeaza la 200 de euro pe luna, la fel ca in perioada similara a anului trecut. De precizat ca pe atunci inca multe cursuri se tineau online.Segmentul apartamentelor cu doua camere a consemnat, ... citeste toata stirea