Dacia Sandero a fost a doua cea mai vanduta masina in luna iulie, in Europa, si isi pastreaza prima aceeasi pozitie in clasamentul european, in acest an, potrivit celor mai noi date analizate de Profit.ro. O veste buna vine si de la Craiova, unde se produce SUV-ul Ford Puma, care a urcat in Top 10 si are o crestere foarte mare. Cu aproximativ 16.800 de autoturisme vandute in luna iulie, Dacia Sandero s-a pozitionat pe locul al doilea in clasamentul celor mai populare automobile din Europa, ... citeste toata stirea