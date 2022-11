Central European Film Festival, trei zile, la Timisoara. Programul

Central European Film Festival editia 11, va avea loc, in perioada 11-13 noiembrie, la cinema Victoria Timisoara.Central European Film Festival este un eveniment cu o traditie de 11 (unsprezece) ani, in ultimii 6 (sase) ani in Timisoara. Evenimentul se va desfasura anul acesta in perioada 11-13 noiembrie 2022 intr-un concept restrans, dar care pastreaza energia pe care fondatorul Regizorul Radu Gabrea a oferit-o aducand in fata publicului concepte cinematografice internationale din centrul si ... citeste toata stirea