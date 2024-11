Centrul "Cristian Serban" din Buzias, un pilon al sperantei pentru copiii si tinerii cu diabet zaharat

Cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului, Centrul Medical "Cristian Serban" din Buzias reafirma angajamentul sau de a sprijini copiii si tinerii din Romania care se confrunta cu diabetul zaharat. Centrul este unic in tara prin serviciile sale de specialitate, oferite gratuit pacientilor care apeleaza la sprijinul sau."Suntem mandri sa fim unici in Romania prin serviciile specializate pe care le oferim. Ne dedicam in totalitate pacientilor nostri, contribuind la imbunatatirea vietii acestora," au ... citește toată știrea