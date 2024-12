Centrul de Colectare a Deseurilor din Giroc, pregatit pentru finalizare in ianuarie 2025

Lucrarile la Centrul de Colectare a Deseurilor din Giroc avanseaza, structura metalica a constructiei fiind deja montata, conform anuntului facut de Primaria Giroc. Proiectul reprezinta un pas major in gestionarea moderna si sustenabila a deseurilor la nivel local.Calendarul lucrarilorFinalizarea constructiei este programata pentru ianuarie 2025, urmand ca centrul sa fie echipat cu containere specializate in primavara aceluiasi an. Aceste dotari vor permite functionarea la standarde moderne, ... citește toată știrea