Centrul Scolar de Educatie Incluziva "Primavara" Resita si alte trei in-stitutii primesc 800.000 kWh de energie donata de E.ON cu ajutorul romanilor, in campania "Daruieste Lumina"

Romanii si-au demonstrat inca o data generozitatea, implicandu-se in timp record in distribuirea celor 800.000 kWh de energie donata de E.ON Energie Romania in cadrul campaniei "Daruieste Lumina", desfasurata in perioada 26 aprilie -7 mai, a.c.Beneficiarii sunt cateva sute de copii si tineri cu nevoi speciale ingrijiti in patru institutii sociale. Impresionati de povestile lor, romanii, utilizatori ai platformelor social media, au putut decide catre cine sa mearga cantitatea donata de E.ON ... citește toată știrea