Cercul de lectura "Copii de poveste", primul modul, de la liceul din Giroc se incheie dupa patru ani

Primul modul al Cercului de lectura "Copii de poveste", de la Liceul Teoretic "David Voniga" din Giroc, se incheie dupa patru ani de intalniri literare inedite."Am inceput acest cerc de lectura in urma cu patru ani, provocandu-i la citit pe elevii mei de gimnaziu. Dincolo de orele sa le numesc...clasice, in care ne-am "jucat" pe texte si am descoperit carti si povesti, am avut parte si de intalniri foarte interesante cu oameni din zona literara si nu numai. Am fost convinsa ca apropierea de ... citeste toata stirea