Cetatean de Traian! Fabricultura ajunge in cartierul Fabric cu distractie mare si ospat stradal

Piata Traian va reinvia cu adevarat sub semnul FABRICULTURII si isi va desavarsi rolul de pol socio-cultural alternativ Timisoarei!"Dupa trei luni de actiuni mici si mari prin care am adus arta, cultura si patrimoniul in sanul comunitatii locale, a sosit momentul ca, impreuna cu aceasta, sa ne prezentam in fata intregii lumi asa cum suntem - cu bune si rele, cu grija si respect fata de trecut si cu viziune increzatoare inspre viitor! Asta se va intampla timp de trei zile, intre 30 septembrie ... citeste toata stirea