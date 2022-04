Cetatean turc, prins in timp ce transporta zece persoane din Turcia care incercau sa intre ilegal in Romania din Serbia

Politistii de frontiera de la Sannicolau Mare, judetul Timis, au prins zece cetateni turci care incercau sa intre ilegal in Romania din Serbia, sprijiniti de un alt cetatean, tot din Turcia, care ii transporta cu o masina. Soferul autoturismului este cercetat pentru trafic de migranti, fiind arestat preventiv.Potrivit unui comunicat de presa transmis, sambata, de Politia de Frontiera, in zona localitatii Sannicolau Mare din judetul Timis, politistii de frontiera au organizat un filtru in ... citeste toata stirea