Chinezii de la Topband lanseaza un plan masiv de investitii in Timisoara

Compania chineza Topband, furnizor de solutii de controlere electronice inteligente, anunta ca si-a fixat ca pana in 2028 sa se extinda cu fabrica din Timisoara la 37.000 m2, sa creasca personalul la 1.000 angajati si sa sporeasca eficienta la o productie zilnica de 6,5 milioane de bucati pentru clientii globali.Planurile mai prevad extinderea productiei la 33 de linii pana in 2028, pentru a spori eficienta si serviciile globale pentru clienti. Astazi, compania are la Timisoara circa 190 de ... citește toată știrea