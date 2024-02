Chris, adolescentul care s-a stins sub ochii colegilor, pe un teren de fotbal din Timis, suferise o operatie de inima in urma cu un an

Pasiunea pentru fotbal i-a adus moartea. La doar 16 ani, un adolescent s-a stins sub ochii colegilor sai, in timp ce se jucau pe un teren din comuna Sanandrei, judetul Timis.In urma cu un an, Chris suferise o operatie de inima, dupa in urma cu patru ani echipa de fotbal Politehnica Timisoara a solicitat sprijin pentru o strangere de fonduri pentru interventia chirurgicala, scrie Observator News.Din cauza problemelor de sanatate, Chris a trebuit sa renunte la fotbal, insa dragostea i-a ramas ... citește toată știrea