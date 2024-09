Ciclonul Ashley, o gaselnita pur romaneasca, care nu are nici o baza reala

Mass-media din Romania a explodat in ultimele zile cu stiri alarmante cu privire la un presupus ciclon devastator, denumit "Ashley", care ar urma sa loveasca tara noastra."Ciclonul Ashley e o gaselnita pur romaneasca", sustine conferentiarul doctor Lucian Sfica, specialist in meteorologie si profesor universitar. El demonteaza complet aceste informatii, spunand ca nu au nici o baza reala."Din situatia acestor zile rezulta un risc major ca meteorologia sa fie decredibilizata ca stiinta in ... citește toată știrea