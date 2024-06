Cinci barbati si o femeie au furat dintr-un magazin 81 de telefoane mobile, in valoare de 60.000 de lei

Cinci barbati si o tanara au intrat prin efractie intr-un magazin din Vulcan, judetul Hunedoara, de unde au furat 81 de telefoane mobile in valoare de 60.000 de lei. Cu totii au fost retinuti, dupa ce politistii i-au identificat si le-au perchezitionat locuintele."In data de 21 mai 2024, in jurul orei 02:00, Politia Municipiului Vulcan a fost sesizata cu privire la faptul ca persoane necunoscute au patruns prin efractie (prin fortarea usii de acces) in incinta unui magazin, de unde au sustras ... citește toată știrea