Municipalitatea timisoreana a intocmit o strategie pentru evolutia sistemului de termoficare al orasului. Acesta include si cinci scenarii posibile de urmat, de la cel in care se merge in continuare cu acelasi sistem, pana la cel in extrema opusa in care sistemul va produce doar din surse regenerabile. "Strategia de Alimentare cu Energie Termica in municipiul Timisoara in perioada 2022 - 2030 si perspectiva 2050" va fi supus votului consilierilor locali.Scopul elaborarii strategiei este de a ... citeste toata stirea