Cine se ocupa de afacerile miliardarului Ioan Crisan, asasinat in stil mafiot in mai 2021

La un an de la moartea omului de afaceri aradean Ioan Crisan, numele celui care a comis asasinatul este inca o enigma. S-a aflat insa ce s-a intamplat cu afacerile lui Crisan. Firmele merg mai bine ca niciodata, fiica lui fiind cea care se ocupa de tot.Asasinatul a fost comis pe 29 mai 2021 in Arad. In jurul orei 7:00 dimineata, dupa ce si-a baut cafeaua, barbatul s-a urcat in masina pentru a pleca din parcarea unui supermarket. La cateva secunde dupa, bolidul de lux pe care-l conducea a ... citeste toata stirea