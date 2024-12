Cine sunt senatorii si deputatii din judetul Timis, dupa alegerile din 2024

Timisul isi va trimite reprezentantii in Parlamentul Romaniei din partea a sase formatiuni politice: USR, AUR, PSD, PNL, SOS si POT. Potrivit rezultatelor preliminare, care includ centralizarea a 99% din voturi, mandatele pentru judetul Timis sunt aproape stabilite. Cu toate acestea, Biroul Electoral Central ar putea ajusta distributia mandatelor in urma redistribuirii voturilor.Distributia mandatelorJudetul Timis va avea in Parlament 4 senatori si 10 deputati. Pe baza rezultatelor actuale, ... citește toată știrea