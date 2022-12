Cinema Victoria onoreaza curajul participantilor la Revolutia din Decembrie 1989. Programul

Saptamana aceasta cinema Victoria propune un program care onoreaza curajul, in primul rand, pe cel al participantilor la Revolutia din Decembrie 1989, dar si al unor personaje fictive, inspirate din realitate, cu care poti face cunostinta pe ecranul de la Cinema Victoria.Miercuri, incepem cu o bulversanta poveste despre prietenie si solidaritate, proiectata in avanpremiera. TORI si LOKITA sunt doi adolescenti africani care infrunta impreuna ostilitatile si pericolele exilului, in Belgia ... citeste toata stirea