CJ Timis demareaza un amplu proces de impadurire a judetului

De Ziua nationala a padurilor, CJ Timis a lansat o campanie de impadurire la nivelul judetului. In acest fel, se alatura initiativei europene "Trees for Life", care isi propune plantarea, pana in 2030, a 3 miliarde de copaci la nivelul continentului.A fost deja lansata o invitatie primariilor din judet, pentru a identifica suprafetele de teren care ar putea fi incluse intr-o asemenea campanie, cat si modalitatile prin care se pot implica la randul lor. Au raspuns deja favorabil cei din ... citeste toata stirea