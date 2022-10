CJ Timis pregateste realizarea a patru sensuri giratorii pe drumul spre Giroc

Circulatia pe drumul de legatura din Timisoara si Giroc se va schimba, dupa ce Consiliul Judetean Timis urmeaza sa amenajeze acolo patru sensuri giratorii provizorii, dar si a unor treceri de pieton noi. Schimbari urmeaza sa aiba loc si in sensul giratoriu aflat la intrarea in Dumbravita dinspre oras.Una dintre cele mai importante modificari se refera la instalarea a patru sensuri giratorii pe drumul care leaga Timisoara de Giroc. Tot pe acest drum se are in vedere instalarea de stalpisori pe ... citeste toata stirea