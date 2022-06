CJ Timis propune alocarea a trei milioane de lei pentru reabilitarea corpului E al Bastionului Theresia

In cadrul unui plen extraordinar, consilierii judeteni sunt chemati sa aprobe alocarea unei sume de 3,2 milioane de lei necesari pentru reparatiile necesare la corpul E al complexului Maria Theresia. In fapt, vorbim despre partea complexului unde se afla fosta cafenea din mijlocul curtii de onoare.Conform proiectului, respectiva zona urmeaza sa fie transformata in spatiu expozitional."Coroborat cu importanta promovarii unor expozitii cu caracter permanent, dat fiind faptul ca in prezent ... citeste toata stirea