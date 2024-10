Clasamentul judetelor cu cele mai multe firme exportatoare. Timisul are de 20 de ori mai multe companii decat Mehedinti

Aproape 10.500 de firme din Romania au realizat exporturi de putin peste 90 de milioane de euro in 2023, conform unei analize realizate de Termene.ro. Surprinzator, judetul Harghita are mai multe societati comerciale care fac export decat judetul Constanta. Judetul Mures are mai multe firme exportatoare decat Iasiul. Mehedintiul are doar 28 de firme care fac export.In Romania sunt 10.469 de firme inregistrate cu licente de export la autoritatile fiscale si vamale. Aceste licente nu inseamna ... citește toată știrea