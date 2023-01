Cluj - Napoca si Timisoara au cel mai scump transport public din Romania

Cluj - Napoca este orasul cu cele mai scumpe titluri de calatorie per unitate de timp din Romania, releva o analiza publicata de Mobilitate Cluj Napoca. Astfel, cu un leu te poti plimba doar 10 minute cu autobuzul in orasul de sub Feleac, 30 de minute in Bucuresti si 40 de minute in Iasi."Desi in Municipiul Cluj-Napoca obisnuitul bilet inca reprezinta calatoria cu un singur vehicul, CTP Cluj ofera si bilete pe timp, la 3 lei - 30 de minute prin aplicatie, respectiv 6 lei - 60 de minute prin ... citeste toata stirea