CNAIR a suspendat contractul de munca al directorului arestat sub acuzatia de luare de mita

Contractul de munca al directorului Florea Dascalu din Compania Naiionala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), arestat sub acuzatia de luare de mita, a fost suspendat.Luni, 24.10.2022, conducerea CNAIR a luat decizia suspendarii contractului de munca al domnului Florea Dascalu care a fost arestat preventiv pentru fapte de coruptie, in urma unei actiuni a DNA Timis, a transmis compania."Am toleranta zero pentru orice fapta de coruptie, iar legea trebuie aplicata indiferent de ... citeste toata stirea