CNI evalueaza situatia la baza sportiva Heaven. Cosmin Tabara: "E esential pentru a scoate la licitatie restul lucrarilor!"

Compania Nationala de Investitii a semnat un contract pentru a face evaluarea lucrarilor care au fost demarate la baza sportiva Heaven Timisoara, in urma cu mai mult de doi ani.Exista un teren de fotbal executat in proportie de 70% si un teren de mini fotbal care asteapta doar tartanul sa fie pus pe el.Viceprimarul Cosmin Tabara a explicat ca, dupa mai bine de doi ani de la intreruperea lucrarilor si nenumaratele interventii pe care le-a facut la conducerea companiei, in sfarsit s-a ... citește toată știrea